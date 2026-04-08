Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Игорь Акинфеев рассказал, как чуть не получил серьёзную травму головы в детстве

40-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как чуть не получил серьёзную травму головы в детстве.

«У меня был случай, вон там (в манеже ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») стояли ворота гандбольные. Они были тяжёлые. Ребята не удержали ворота, а я не видел, что они их тащат. Я стоял у этих ворот, и перекладина просто летела на меня. И я не знаю, каким чудом я поднял взгляд и увернулся, они вскользь прошли по голове. Так что мог и не стоять с вами здесь», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

Всю профессиональную карьеру футболиста Акинфеев провёл в ЦСКА. В составе армейцев вратарь несколько раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.

