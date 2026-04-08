Дом тренера «Марселя» Хабиба Бея ограбили — La Depeche

Дом главного тренера марсельского «Олимпика» Хабиба Бея ограбили. Об этом сообщает La Depeche.

Данный эпизод произошёл ночью 8 апреля. Два злоумышленника перепрыгнули ограду и разбили окно дома тренера в Фюво. Преступники украли чемодан с дорогой одеждой одного из элитных брендов. В этот момент тренера в доме не было. Полиция оперативно прибыла на место преступления и сняла отпечатки пальцев, проведя необходимые процедуры в рамках процесса расследования.

Хабиб Бей возглавляет провансальцев с февраля 2026 года, на этом посту он сменил Роберто Де Дзерби. На данный момент команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.