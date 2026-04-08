«Счёт 1:0, ведём». Акинфеев ответил на философский вопрос

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий на философский вопрос. Сегодня, 8 апреля, вратарю армейцев исполняется 40 лет.

— Чуть-чуть философский вопрос. Если бы твоя жизнь была матчем, то какой сейчас идёт тайм и какой счёт?

— 45-я плюс шесть добавленных. Там было четыре замены, потом красная карточка, и вот судья добавил шесть минут. То есть второй тайм я ещё не отыграл.

— А какой счёт?

— Счёт 1:0, ведём. Можно хоть здесь «на ноль» сыграть? (Смеётся.), — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

40-летний голкипер всю свою профессиональную карьеру провёл в ЦСКА, где стал многократным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также он завоевал Кубок УЕФА.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех турнирах, из которых четыре завершились «на ноль».