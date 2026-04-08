Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба прокомментировал слухи о завершении карьеры в конце сезона

Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о своём будущем после завершения сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что форвард планирует завершить профессиональную карьеру.

— Появилась информация, что ты принял решение завершить карьеру.
— Да нет. Я ещё не решил, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Действующий контракт 37-летнего футболиста с тольяттинцами подходит к концу летом 2026 года. В текущем сезоне на счету нападающего 21 матч за клуб в РПЛ. В них Дзюба отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android