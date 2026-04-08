Артём Дзюба прокомментировал слухи о завершении карьеры в конце сезона

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о своём будущем после завершения сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что форвард планирует завершить профессиональную карьеру.

— Появилась информация, что ты принял решение завершить карьеру.

— Да нет. Я ещё не решил, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Действующий контракт 37-летнего футболиста с тольяттинцами подходит к концу летом 2026 года. В текущем сезоне на счету нападающего 21 матч за клуб в РПЛ. В них Дзюба отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.