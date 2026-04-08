Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
ПСЖ – Ливерпуль: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/2026, 8 апреля 2026

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Вирц, Фримпонг, Экитике.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.

