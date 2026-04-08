Игорь Акинфеев рассказал о своих отношениях с ГАИ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих отношениях с Государственной автомобильной инспекцией (ГАИ). Сегодня, 8 апреля, вратарю армейцев исполняется 40 лет.

— Какое у тебя взаимодействие с ГАИ? Как часто останавливают?

— Самое чудесное. Ну, останавливают, конечно. Документы, понятно, само собой, да просят. Но, а когда прямо с ходу узнают, то ничего не просят, просто там болтаем. О чём-то там, о футболе. Или там какую-нибудь открытку дать или ещё что-то. С удовольствием всё это делаю, потому что тоже понимаешь, что это люди совершенно нормальные, адекватные, которые делают свою работу, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

40-летний голкипер всю свою профессиональную карьеру провёл в ЦСКА, где стал многократным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также он завоевал Кубок УЕФА.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех турнирах, из которых четыре завершились «на ноль».