Все матчи под эгидой УЕФА на этой неделе будут начаты с минуты молчания в память о Луческу

Все предстоящие матчи клубных турниров под эгидой УЕФА, запланированные на эту неделю, будут начинаться с минуты молчания в память о бывшем главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Мирче Луческу. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Специалист ушёл из жизни во вторник, 7 апреля, в возрасте 80 лет. Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

Последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, с которой он уступил Турции (1:0) в стыковых матчах за выход на чемпионат мира — 2026.