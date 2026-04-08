«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Ж.Гарсия, Кубарси, Канселу, Эрик Гарсия, Мартин, Ольмо, Кунде, Педри, Рашфорд, Ямаль, Левандовски.

«Атлетико»: Муссо, Ганцко, Ле Норман, Молина, Руджери, Коке, Льоренте, Симеоне, Лукман, Альварес, Гризманн.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: