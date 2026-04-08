Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После игры с «Ньюкаслом» (1:1) 28 января вратарь сборной России появлялся в стартовом составе парижан в 13 встречах подряд.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов провёл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и семь раз сыграл «на ноль».