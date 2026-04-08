Игрок «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку во втором матче подряд

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо» (0:0). Тем самым хавбек «быков» был удалён во второй встрече подряд.

Ранее Черников получил красную карточку на 90+6-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Из-за этого футболист не сыграет с «Зенитом» 12 апреля в чемпионате России.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.