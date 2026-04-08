Вратарь Курбан Расулов высказался о желании провести всю карьеру в московском «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов поделился мыслями о своём профессиональном будущем.

— Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».

— Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого — Антон Шунин. Он всё время провёл в одной команде, считается легендой «Динамо».

— А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».

— До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат — таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов — номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально, — приводит слова Расулова «Спорт-экспресс».