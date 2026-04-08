Лига чемпионов — 2025/2026: результаты матчей на 8 апреля

В среду, 8 апреля, состоялись два матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид — 0:2;

«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:0.

Во вторник, 7 апреля, состоялись два других матча в рамках четвертьфинала ЛЧ. Лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0), а мюнхенская «Бавария» также в гостевом матче одолела мадридский «Реал» (2:1).

Ответные четвертьфинальные матчи главного клубного турнира континента запланированы на вторник и среду, 14 и 15 апреля.