Главная Футбол Новости

Лига чемпионов 2025/2026: результаты первых матчей 1/4 финала 8 апреля

Лига чемпионов — 2025/2026: результаты матчей на 8 апреля
В среду, 8 апреля, состоялись два матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 на 8 апреля:

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид — 0:2;
«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:0.

Во вторник, 7 апреля, состоялись два других матча в рамках четвертьфинала ЛЧ. Лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0), а мюнхенская «Бавария» также в гостевом матче одолела мадридский «Реал» (2:1).

Ответные четвертьфинальные матчи главного клубного турнира континента запланированы на вторник и среду, 14 и 15 апреля.

Лига чемпионов: Сафонов против «Ливерпуля» и месть «Барселоны»
