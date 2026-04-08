Карседо: Зобнин — настоящий капитан, пример для всех остальных

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом» высказался о лидерских качествах капитана красно-белых Романа Зобнина.

«Зобнин — настоящий капитан и на поле, и за его пределами, пример для всех остальных, я уверен в нём. Он знает, что такое «Спартак», Роман добавляет нам характер и помогает всем идти вперёд. Зобнин может играть на разных позициях, важно соблюдать общекомандный баланс и использовать его лучшие качества, с ним мы прибавили в компактности.

Очень важно заходить в штрафную площадь соперника и создавать там моменты. Можно выходить хоть с тремя номинальными нападающими, но если ты не заходишь в штрафную, то в этом нет смысла. Мы сегодня задействуем несколько футболистов группы атаки, будет ротация, мобильность, будем стараться создавать моменты и доводить до завершения, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».