У московского «Динамо» пять побед в 11 матчах Кубка России. Клуб играет в финале Пути РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» со счётом 0:0 в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Таким образом, столичный клуб одержал пять побед в 11 встречах национального Кубка в нынешнем сезоне.

Ранее «Динамо» дважды обыгрывало «Сочи» (3:2, 4:0) и по одному разу побеждало «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (3:1) и «Спартак» (5:2). Другой финалист Пути РПЛ, «Краснодар», выигрывал в девяти встречах.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.