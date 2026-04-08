Московское «Динамо» не побеждает в четырёх матчах подряд во всех турнирах

Ничья с «Краснодаром» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 стала для московского «Динамо» четвёртой игрой подряд, в которой подопечные Ролана Гусева не смогли добиться победы. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Ранее бело-голубые уступили «Спартаку» (0:1) в ответном полуфинале Пути РПЛ, проиграли «Зениту» (1:3) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре.

Последняя победа московского клуба датирована 14 марта. В 21-м туре РПЛ был обыгран «Ростов» (1:0).