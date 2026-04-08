Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» не побеждает в четырёх матчах подряд во всех турнирах

Комментарии

Ничья с «Краснодаром» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 стала для московского «Динамо» четвёртой игрой подряд, в которой подопечные Ролана Гусева не смогли добиться победы. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

Ранее бело-голубые уступили «Спартаку» (0:1) в ответном полуфинале Пути РПЛ, проиграли «Зениту» (1:3) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре.

Последняя победа московского клуба датирована 14 марта. В 21-м туре РПЛ был обыгран «Ростов» (1:0).

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android