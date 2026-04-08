Глава «Динамо» Ивлев поделился ожиданиями от ответного матча с «Краснодаром» в КР

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0) поделился ожиданиями от ответной встречи.

— Что ждёте от ответного матча? В Краснодаре исторически сложно играть.

— История часто показывает, что всё меняется, поэтому будем рассчитывать на хорошую игру. Если посмотреть на сегодняшний матч, то второй тайм был полностью за «Динамо», были возможности. Посмотрим, что будет дальше, — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.