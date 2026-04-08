Фанаты «Зенита» при объявлении состава «Спартака» после каждого имени выкрикивали «свинья»

При объявлении состава московского «Спартака» фанаты «Зенита» встречали каждую фамилию игрока красно-белых скандированием слова «свинья». Команды сыграют в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра матча выступит Артём Чистяков (Азов). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с московским ЦСКА. Проигравшая команда выбывает из турнира. Напомним, армейцы являются действующим обладателем Кубка страны. В финале прошлого розыгрыша красно-синие победили «Ростов».