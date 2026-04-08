Семак объяснил, почему Соболев не сыграет в стартовом составе в матче со «Спартаком»

Семак объяснил, почему Соболев не сыграет в стартовом составе в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему в стартовом составе команды на матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком» сыграет Джон Дуран.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

— Почему в стартовом составе вместо Соболева выходит Дуран?
— В последнее время Саша играет много, поэтому это элементарная ротация и возможность для Дурана проявить себя. У нас также Игорь Дивеев не в стартовом составе. Мы смотрим на состояние игроков: те, кто больше играл и накопил усталость, сыграют меньше. И наоборот — те, кто позже присоединился и не играл в чемпионате, получают больше практики. Такая ротация, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

