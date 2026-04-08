Пивоваров рассказал, будет ли «Динамо» обращаться в ЭСК по эпизоду с Пальцевым

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0) рассказал, будет ли столичный клуб обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизоду с удалением защитника «быков» Валентина Пальцева. После вмешательства VAR красную карточку отменили. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

«Надо посмотреть эпизод с красной карточкой Пальцева. Потом решим, обращаться ли в ЭСК», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.