Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью с «Краснодаром» в Кубке России
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Матч закончился вничью — 0:0.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'
«С «Краснодаром» можно играть. Если бы мы реализовали моменты, настроение было бы лучше. Но ещё ничего не потеряно, поедем в Краснодар. Конечно, хотелось победить дома, не удовлетворены результатом, но это один матч», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.
