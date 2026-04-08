Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью с «Краснодаром» в Кубке России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Матч закончился вничью — 0:0.

«С «Краснодаром» можно играть. Если бы мы реализовали моменты, настроение было бы лучше. Но ещё ничего не потеряно, поедем в Краснодар. Конечно, хотелось победить дома, не удовлетворены результатом, но это один матч», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.