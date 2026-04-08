Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Перед матчем «Зенита» и «Спартака» провели минуту молчания в память о Мирче Луческу

Перед матчем «Зенита» и «Спартака» в рамках второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 провели минуту молчания в память о бывшем тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный канал» РФС. Увидеть его также можно в официальном телеграм-канале «Зенита».

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

За годы тренерской карьеры Луческу успел потренировать киевское «Динамо», «Шахтёр», «Зенит» и сборную Румынии, которая и стала последним местом работы специалиста.

