Фото: баннер «Зенита» с Александром Невским в образе святого на игру с «Спартаком»

Болельщики «Зенита» подготовили баннер с Александром Невским в образе святого на матч с московским «Спартаком». Команды играют в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков (Азов). На данный момент счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с московским ЦСКА. Проигравшая команда выбывает из турнира. Напомним, армейцы являются действующим обладателем Кубка страны. В финале прошлого розыгрыша красно-синие победили «Ростов».