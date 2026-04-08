Игрок «Динамо» Фомин высказался о ничьей с «Краснодаром» в Кубке России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о ничьей с «Краснодаром» (0:0) в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

«Матч с «Краснодаром» был важным. С этим связана скованность в первом тайме, довлела ответственность. Нужно уметь играть и в таких условиях. Второй тайм выглядели достойно, создавали моменты, к сожалению, не забили, но сыграли «на ноль», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.