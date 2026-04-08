Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Рикардо запрыгивал на Кордобу, Мусаев спорил с Сухим. Фото с «Динамо» — «Краснодар»

Рикардо запрыгивал на Кордобу, Мусаев спорил с Сухим. Фото с «Динамо» — «Краснодар»
8 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Динамо» принимало «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 42-й минуте защитник «Краснодара» Валентин Пальцев получил прямую красную карточку за фол на бразильце Бителло, но решение было изменено после вмешательства VAR. На 90-й минуте с поля был удалён полузащитник гостей Александр Черников. На 90+7-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, но гол отменили из-за офсайда.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

