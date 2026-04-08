Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Сухомлинов: Карпин — маэстро нашей тренерской школы, с ним понимаешь суть футбола

Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Данила Сухомлинов рассказал о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Сухомлинов отметил, что Карпин отличается от других отечественных специалистов. Полузащитник выступал за «Ростов» с 2020 по 2025 год, Карпин был главным тренером команды в 2017-2021 и 2022-2025 годах.

— Вы называете Карпина «маэстро нашей тренерской школы». Остаётесь при своём мнении?
— Да, безусловно. И даже тот факт, что у Валерия Георгиевича не получилось в «Динамо», ни в коем случае не отменяет его заслуг. То, что он сделал с «Ростовом» как с клубом, это довольно заслуженно, я считаю.

— Что в нём есть такого, чего нет в других?
— Да многое можно назвать: отношение к футболистам, при нём ты реально понимаешь суть футбола. Причём у него европейский менталитет. Он это и пытается донести особенно молодым. Опять же, я не знаю, какой Валерий Георгиевич сейчас. Я давно уже с ним не работал. Может, что‑то поменялось, а может, он такой же. Но если он тренер сборной России, значит, он что‑то точно понимает в футболе, — сказал Сухомлинов в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

