С Луческу простились в Румынии, гроб тренера привезли на национальный стадион Бухареста

С бывшим главным тренером санкт-петербургского «Зенита», украинского «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчей Луческу простились на родине. Специалист ушёл из жизни в возрасте 80 лет после инфаркта. Гроб специалиста был привезён на национальный стадион Бухареста.
Церемония прощания с тренером транслировалась румынским телевидением. Ранее УЕФА объявил, что все матчи под эгидой организации на этой неделе начнутся с минуты молчания.
Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.