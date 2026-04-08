Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

С Луческу простились в Румынии, гроб тренера привезли на национальный стадион Бухареста

С бывшим главным тренером санкт-петербургского «Зенита», украинского «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчей Луческу простились на родине. Специалист ушёл из жизни в возрасте 80 лет после инфаркта. Гроб специалиста был привезён на национальный стадион Бухареста.

Церемония прощания с тренером транслировалась румынским телевидением. Ранее УЕФА объявил, что все матчи под эгидой организации на этой неделе начнутся с минуты молчания.

Фото: кадр из трансляции

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

Материалы по теме
Не стало Мирчи Луческу
Не стало Мирчи Луческу
