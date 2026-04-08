Главный тренер «Динамо» Гусев: надеюсь, прервём серию без побед с «Краснодаром» на выезде

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (0:0) высказался о предстоящей ответной игре, которая состоится 5 мая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

— Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?

— Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю это делать. Это что-то поменяет, что я согласен или нет с этим решением? Игра закончена, результат не поменяется.

— «Динамо» проводит неудачные матчи с «Краснодаром» на выезде. За счёт чего команда может прервать эту серию?

— За счёт определённого плана на игру. Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, что и мы эту серию закончим, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.