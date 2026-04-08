Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Гусев: надеюсь, прервём серию без побед с «Краснодаром» на выезде

Главный тренер «Динамо» Гусев: надеюсь, прервём серию без побед с «Краснодаром» на выезде
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (0:0) высказался о предстоящей ответной игре, которая состоится 5 мая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

— Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?
— Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю это делать. Это что-то поменяет, что я согласен или нет с этим решением? Игра закончена, результат не поменяется.

— «Динамо» проводит неудачные матчи с «Краснодаром» на выезде. За счёт чего команда может прервать эту серию?
— За счёт определённого плана на игру. Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, что и мы эту серию закончим, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
«Краснодар» отскочил в Москве! А из-за поступка Черникова доигрывали с «Динамо» вдесятером
