Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Игрок «Динамо» Рикардо: не понимаю критерии арбитра

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо высказался о ничьей с «Краснодаром» (0:0) и о работе рефери в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

«Краснодар» — хороший соперник, но мы играли лучше, больше голевых моментов. Я до сих пор не понимаю, почему не было красной карточки в моменте с Бителло. Не понимаю критерии арбитра. Момент с отменённым голом я ещё не видел, но сказали, что Тюкавин был немного в офсайде, но ничего страшного. В Краснодаре будет очень сложно, но мы едем за победой», — передаёт слова Рикардо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 42-й минуте VAR отменил красную карточку защитнику «Краснодара» Валентину Пальцеву за фол на бразильце Бителло, который имел возможность выйти один на один с вратарём. На 90+7-й минуте судьи отменили гол нападающего Константина Тюкавина из-за офсайда.

«Краснодар» отскочил в Москве! А из-за поступка Черникова доигрывали с «Динамо» вдесятером
