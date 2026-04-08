Игрок «Краснодара» Сперцян прокомментировал ничью с «Динамо» в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после игры с московским «Динамо» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Отметим, что в конце встречи на 90+7-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт, но гол отменили из-за офсайда.

«Нормальная игра, особенно в первом тайме. Во втором чуть подсели, было тяжеловато после тяжёлого поля с «Ахматом». Приоритетом сегодня была победа», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.