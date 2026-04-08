Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Сперцян прокомментировал ничью с «Динамо» в Кубке России

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после игры с московским «Динамо» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Отметим, что в конце встречи на 90+7-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт, но гол отменили из-за офсайда.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

«Нормальная игра, особенно в первом тайме. Во втором чуть подсели, было тяжеловато после тяжёлого поля с «Ахматом». Приоритетом сегодня была победа», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android