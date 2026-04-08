Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о спущенных мячах в игре с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ситуации со спущенными мячами в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

«Это видео не должно было попасть в Сеть, это наша внутренняя кухня. На разминке действительно были спущенные мячи. Мы показали это делегату. Это проблема была, но мы её решили. Если бы я хотел сделать заявление, то сделал бы это на пресс-конференции, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее пресс-служба «Краснодара» опубликовала разговор Мусаева со своими подопечными после победы в Грозном. Там тренер акцентировал внимание на спущенных мячах и плохом качестве газона на гостевом стадионе.

«Краснодар» отскочил в Москве! А из-за поступка Черникова доигрывали с «Динамо» вдесятером
