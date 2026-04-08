Игрок «Краснодара» Сперцян: с Кордобой команде намного проще

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо» (0:0) высказался о значимости колумбийского нападающего Джона Кордобы для «быков».

«Кордоба — очень важный игрок для нас, который вырывает матчи, цепляется за мячи, на нём много фолят. С ним команде намного проще», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.