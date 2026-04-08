Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого хамства я не припомню». Мусаев — о судьях матча «Динамо» — «Краснодар»

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил поведение арбитров первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Динамо» (0:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

«Мне не понравилось, как себя вели арбитры. Я хотел узнать, почему главный принял определённые решения, а мне дали жёлтую карточку. И резервный арбитр мне сказал, что ничего объяснять не будет.

Такого хамства я не припомню. У нас вроде бы наладилась коммуникация. Четвёртый арбитр может меня успокоить. Но когда у них покер фейс и сразу же дают карточки, то это плохая работа. Ничего хорошего не будет, как мне кажется.

Если у них цель меня удалить, то они могут это легко сделать. Но в России так никто не делает», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android