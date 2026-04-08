«Такого хамства я не припомню». Мусаев — о судьях матча «Динамо» — «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил поведение арбитров первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Динамо» (0:0).

«Мне не понравилось, как себя вели арбитры. Я хотел узнать, почему главный принял определённые решения, а мне дали жёлтую карточку. И резервный арбитр мне сказал, что ничего объяснять не будет.

Такого хамства я не припомню. У нас вроде бы наладилась коммуникация. Четвёртый арбитр может меня успокоить. Но когда у них покер фейс и сразу же дают карточки, то это плохая работа. Ничего хорошего не будет, как мне кажется.

Если у них цель меня удалить, то они могут это легко сделать. Но в России так никто не делает», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.