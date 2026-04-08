Вратарь «Краснодара» Агкацев: даже мысли не было экономить силы с «Динамо»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о ничьей с московским «Динамо» (0:0) в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

«Перед матчем с «Зенитом» и «Динамо» боевой настрой. Даже мысли не было сегодня экономить силы. Кубок так же важен, как чемпионат. В Краснодаре «Динамо» увидит наш стадион, хорошее поле. Мы будем стараться», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В воскресенье, 12 апреля, «Краснодар» сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Ответный финальный матч Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» состоится в Краснодаре во вторник, 5 мая.