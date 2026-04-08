Мусаев — об удалении Черникова: он не сдержался, но нельзя стучать по голове соперника

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался про красную карточку хавбека Александра Черникова и отменённое удаление защитника Валентина Пальцева в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Динамо» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

«Я не видел повторов. Если Пальцеву отменили красную, значит, так и должно было быть. А Черников не сдержался. Нельзя было стучать по голове соперника. Не знаю, была ли провокация», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.