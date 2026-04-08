Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Динамо» впервые за четыре матча сезона не уступило «Краснодару»

Московское «Динамо» впервые за четыре встречи сезона не уступило «Краснодару» после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, который завершился ничейным результатом — 0:0.
В предыдущих двух матчах сезона в рамках Кубка России «Динамо» проиграло «Краснодару» дважды 0:0, 2:4 пен. и 0:1. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги москвичи уступили «быкам» со счётом 0:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» Гусев: надеюсь, прервём серию без побед с «Краснодаром» на выезде
Все новости RSS

