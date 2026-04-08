«Динамо» впервые за четыре матча сезона не уступило «Краснодару»

Московское «Динамо» впервые за четыре встречи сезона не уступило «Краснодару» после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, который завершился ничейным результатом — 0:0.

В предыдущих двух матчах сезона в рамках Кубка России «Динамо» проиграло «Краснодару» дважды 0:0, 2:4 пен. и 0:1. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги москвичи уступили «быкам» со счётом 0:1.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.