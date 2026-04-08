Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»

Комментарии

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил решение судьи Артёма Чистякова назначить пенальти в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Спартаком». Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На данный момент счёт в матче 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

«Правильно сделал Фёдоров, что позвал Чистякова к монитору. Тот вообще продолжил игру — возможно, не видел всего. Луис Энрике выставил руку и попал по лицу Барко, мы такие 11-метровые через VAR уже видели. Это проблема игрока «Зенита», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

