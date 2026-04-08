«Спартак» переиграл «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Окончен матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» — «Спартак». Основное время игры завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 7:6. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступил Артём Чистяков (Азов).

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал пенальти, голкипер Евгений Латышонок спас ворота. В основное время команды голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 7:6.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.