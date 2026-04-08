Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Барселона — Атлетико Мадрид: Хулиан Альварес открыл счет на 45-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/2026, 8 апреля 2026

«Барселона» — «Атлетико»: хозяева остались в меньшинстве и пропустили гол под конец тайма
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу команды гостей.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
0 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

Нападающий мадридского клуба Хулиан Альварес открыл счёт на 45-й минуте.

Ранее красную карточку получил и был удалён с поля защитник «Барселоны» Пау Кубарси на 44-й минуте.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе турнира «матрасники» по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Материалы по теме
Лига чемпионов: Сафонов против «Ливерпуля» и месть «Барселоны»
Лига чемпионов: Сафонов против «Ливерпуля» и месть «Барселоны»
