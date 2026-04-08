Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Видео нереализованного пенальти Эсекьеля Барко в матче «Зенит» — «Спартак»

В эти минуты идёт матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» — «Спартак» (на данный момент счёт 0:0). На 44-й минуте встречи полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал пенальти, голкипер Евгений Латышонок спас ворота.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный канал» РФС. Посмотреть видео можно в канале «Матч Премьер» в VK Видео.

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

