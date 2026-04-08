Главная Футбол Новости

«Марсель» представил новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона

Комментарии

«Марсель» представил новый логотип клуба, который будет использоваться с сезона-2026/2027.

«Марсель» с гордостью представляет свой новый логотип, созданный в результате внутреннего творческого процесса, который является итогом кропотливой работы по объединению истории клуба с современным видением его визуальной идентичности. Новый логотип «Марселя» опирается на символы, лежащие в основе идентичности клуба.

Графическое оформление основано на сочетании нескольких периодов визуальной истории команды, объединяя и переосмысливая знаковые элементы его прежних эмблем: среди них белое кольцо, вдохновлённое логотипом 1973 года, структура буквы «М», унаследованная от эмблемы 1899 года, изгибы и динамичные линии, встречающиеся в логотипе 1986 года, и культовое двойное кольцо эмблемы 1993 года.

Новая визуальная идентичность также сопровождается запуском полностью обновлённого официального веб-сайта — более современного, более интуитивно понятного и созданного для обеспечения лучшего взаимодействия с болельщиками. Благодаря этой эволюции «Олимпик Марсель» закладывает основы сильной идентичности, глубоко укоренённой в его истории, созданной на века и для сопровождения следующих этапов развития клуба», — говорится на официальном сайте «Марселя».

