Фанаты «ПСЖ» шумно встретили Сафонова и других игроков парижан перед матчем ЛЧ

Болельщики «ПСЖ» шумно встретили российского вратаря Матвея Сафонова и других футболистов парижан перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. На данный момент счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.