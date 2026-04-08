Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Брага — Бетис, результат матча 8 апреля 2026, счёт 1:1, 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026

«Брага» и «Бетис» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Завершён первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором играли «Брага» из Португалии и испанский «Бетис». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Гриллич – 5'     1:1 Эрнандес – 61'    

Флориан Гриллич открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел португальскую команду вперёд. Кучо Эрнандес реализовал пенальти на 61-й минуте и сравнял счёт.

Ответная игра этих команд состоится в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» 16 апреля. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая.

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026
