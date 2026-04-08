«Брага» и «Бетис» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Завершён первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором играли «Брага» из Португалии и испанский «Бетис». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Флориан Гриллич открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел португальскую команду вперёд. Кучо Эрнандес реализовал пенальти на 61-й минуте и сравнял счёт.

Ответная игра этих команд состоится в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» 16 апреля. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая.