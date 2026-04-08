Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ничего там не было». Ловчев — о пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о назначении пенальти в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче Кубка России. Встреча проходит в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. На 44-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый удар, который был отражён голкипером «Зенита» Евгением Латышонком. Арбитр Артём Чистяков назначил пенальти после видеопросмотра, зафиксировав нарушение со стороны Луиса Энрике на Барко. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Барко так показывает, что ему как будто двинули в рыло. Да ничего там не было, вот Луис Энрике дотронулся до него — и всё.

Что касается исполнения пенальти, то вопрос, как это было сделано. Подошёл человек и просто катнул мяч. Как будто сказал: «Пенальти назначили неправильно». Надо спрашивать Барко, что он хотел сделать в этом случае», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

