«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Хвича Кварацхелия забил второй гол парижан на 65-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вингер Хвича Кварацхелия забил второй гол парижан на 65-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на 11-й минуте.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.