Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «ПСЖ» вывесили баннер с Халком, разрывающим эмблему «Ливерпуля»

Комментарии

Фанаты французского «Пари Сен-Жермен» разместили на трибуне стадиона «Парк де Пренс» в Париже баннер с изображением героя комиксов Халка во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Команды играют в эти минуты. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'    

На перформансе болельщиков «ПСЖ» Халк разрывает на две части логотип «Ливерпуля».

Фото: кадр из трансляции

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится во вторник, 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Материалы по теме
«ПСЖ» обыгрывает дома «Ливерпуль»! А Сафонов выдал пару ярких сейвов! LIVE
Live
«ПСЖ» обыгрывает дома «Ливерпуль»! А Сафонов выдал пару ярких сейвов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android