Фанаты «ПСЖ» вывесили баннер с Халком, разрывающим эмблему «Ливерпуля»

Фанаты французского «Пари Сен-Жермен» разместили на трибуне стадиона «Парк де Пренс» в Париже баннер с изображением героя комиксов Халка во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Команды играют в эти минуты. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На перформансе болельщиков «ПСЖ» Халк разрывает на две части логотип «Ливерпуля».

Фото: кадр из трансляции

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится во вторник, 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.