Арбитр Федотов высказался о решении судьи не удалять Денисова в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова не удалять защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Зенитом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Никакой отмашки со стороны Денисова не было. Короткое расстояние, ещё неизвестно, куда он попал. Тем более они с соперником вместе разворачивались. Этого мало для второй жёлтой. Чистяков такие эпизоды почти не свистит. Учитывая его планку единоборств в этом матче, для второй жёлтой надо сделать что-то серьёзное. Остальное он отпускает и даёт бороться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.