«Как же он хорош!» Игорь Акинфеев показал поздравление от Гуса Хиддинка

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в свой юбилей опубликовал поздравление от бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка. Сегодня, 8 апреля, голкиперу армейцев исполнилось 40 лет.

«Дорогой Игорь. Я получил сообщение от Жени, Евгения Савина (экс-переводчика и менеджера сборной России. – Прим. «Чемпионата»). Он написал мне, что скоро тебе исполняется 50 лет. Через какое-то время он сделал поправку, что тебе не 50, а 40. Но я знал, что тебе плюс-минус 40.

Во-первых, поздравляю с днём рождения, 40-м днём рождения. Но, мне кажется, Женя внёс отличное предложение — тебе надо продолжать до 50. В воротах. Потому что, ты знаешь, если тренироваться усердно, а иногда — не очень усердно, ты сможешь играть до 50 и побить ещё больше рекордов. Отличная идея Жени.

Ещё один момент. Мне кажется, ты будешь следующим после Льва Яшина, кому поставят статую. Статую Игоря, рядом со статуей легендарного вратаря. Ты будешь второй легендой, по крайней мере.

Надеюсь, ты отлично проведёшь этот день, в добром здравии. Я очень тобой горжусь, не только как голкипером. Ты был великолепен, уверенно ловил мячи, но и как человек. Спасибо тебе большое. Хорошего дня, 8 апреля. И продолжай. Пока-пока», – сказал Хиддинк.

Игорь Акинфеев непрерывно выступает за ЦСКА с марта 2003 года. С армейцами он шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а в 2005 году завоевал с клубом Кубок УЕФА.