ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале Пути регионов Кубка России — 2025/2026

В среду, 8 апреля, определились финалисты Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В матче 1/2 финала красно-белые одолели санкт-петербуржцев в серии пенальти — 0:0, 7:6 (пен.). Ранее право сыграть в финале нижней сетки получил ЦСКА, победивший в полуфинале «Крылья Советов».

Таким образом, ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом в финальном матче Пути регионов Кубка России. «Зенит» завершил выступления в турнире.

В Суперфинале Кубка России победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).