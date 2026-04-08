Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Диего Симеоне — о Луческу: у меня остались прекрасные воспоминания

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал смерть румынского специалиста Мирчи Луческу, который скончался 7 апреля. Луческу был тренером Симеоне во время его работы в «Пизе», а затем в миланском «Интере».

«У меня остались прекрасные воспоминания, и я передаю приветы его семье. Я помню его в Пизе, когда я только начинал свою карьеру. Он водил меня к себе домой обедать, заботился обо мне, потому что я был ещё ребёнком. У меня остались тёплые воспоминания о нём как о человеке и как о тренере. После он работал со мной в «Интере», это был не самый удачный период, но он всегда был очень прямолинейным, скромным и очень тёплым человеком», — приводит слова Симеоне Footmercato.

Напомним, Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а 5 апреля его состояние ухудшилось, и он был введён в искусственную кому.

Комментарии
