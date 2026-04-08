«Спартак» заменил вратаря перед серией пенальти в матче с «Зенитом» в Кубке России

В эти минуты идёт матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» — «Спартак». Основное время игры завершилось со счётом 0:0. Перед серией пенальти москвичи заменили вратаря: вместо Александра Максименко в игру вошёл Илья Помазун.

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.